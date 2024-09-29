«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретятся в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в 6-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 18.30 по московскому времени.

В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в разных тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» провели по 5 матчей в сезоне АПЛ и набрали по 7 очков.

Чемпионат Англии сезона-2024/25 стартовал 16 августа 2024 года и завершится 25 мая 2025 года. Календарь АПЛ доступен в разделе лиги на нашем сайте.