Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:45

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретятся в матче АПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в 6-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 18.30 по московскому времени.

В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в разных тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
29 сент, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Тоттенхэм

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» провели по 5 матчей в сезоне АПЛ и набрали по 7 очков.

Чемпионат Англии сезона-2024/25 стартовал 16 августа 2024 года и завершится 25 мая 2025 года. Календарь АПЛ доступен в разделе лиги на нашем сайте.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
На пятерых хоккеистов любительской команды возбудили уголовные дела из-за драки во время матча
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Сегодня
Вчера
Неделя