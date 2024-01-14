Гол и передача Хойлунда принесли «Манчестер Юнайтед» ничью с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 21-го тура АПЛ — 2:2.

Счет на 3-й минуте открыл форвард хозяев Расмус Хойлунд. Через 18 минут лондонцы отыгрались благодаря голу Ришарлисона.

На 40-й минуте «МЮ» снова вышел вперед — с передачи Хойлунда забил Маркус Рэшфорд. Ничью «Тоттенхэму» принес гол Родриго Бентанкура на 46-й минуте. Голевой пас ему отдал новичок «шпор» Тимо Вернер.

«Манчестер Юнайтед» (32 очка) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» (40) занимает пятую строчку в турнирной таблице.