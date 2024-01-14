Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:27

Гол и передача Хойлунда принесли «Манчестер Юнайтед» ничью с «Тоттенхэмом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 21-го тура АПЛ — 2:2.

Счет на 3-й минуте открыл форвард хозяев Расмус Хойлунд. Через 18 минут лондонцы отыгрались благодаря голу Ришарлисона.

На 40-й минуте «МЮ» снова вышел вперед — с передачи Хойлунда забил Маркус Рэшфорд. Ничью «Тоттенхэму» принес гол Родриго Бентанкура на 46-й минуте. Голевой пас ему отдал новичок «шпор» Тимо Вернер.

«Манчестер Юнайтед» (32 очка) поднялся на седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» (40) занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 19:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:2
Тоттенхэм Хотспур
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Расмус Хойлунд
3
Обсудить
Читайте также
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Wildberries не смогла связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада в Петербурге
Каскадер Захаренков скончался в возрасте 38 лет
Политолог назвал «болезнь X» планом по уничтожению населения
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Фанат «Болтона» умер из-за остановки сердца после прерванного матча