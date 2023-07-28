«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Хойлунду до 66 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Аталантой» по переходу нападающего Расмуса Хойлунда.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» отправили новое предложение в размере 66 миллионов евро. Но данная сумма не устраивает «Аталанту», поскольку хочет выручить не 75 миллионов евро.

По данным источника, датчанин уже давно согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца июня 2028 года, по которому он будет получать 5 миллионов евро в год. Сейчас 20-летний форвард ждет, когда клубы смогут договориться о его трансфере.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.