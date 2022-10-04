Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:06

«Манчестер Юнайтед» уведомил ван де Бека о готовности отпустить полузащитника зимой в другой клуб

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Донни ван де Бек зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает 90min.

Руководство английского клуба связалось с представителем 25-летнего футболиста и сообщило о том, что не будет препятствовать, если нидерландец захочет сменить команду.

Наиболее вероятным вариантом называется аренда ван де Бека. В числе клубов, рассматривающих возможность подписания полузащитника, называются «Аякс» и ПСВ.

Напомним, что вторую часть сезона-2021/22 ван де Бек уже провел за правах аренды в «Эвертоне».

В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел на поле всего лишь 19 минут в трех разных матчах. Портала Transfermarkt оценивает стоимость Донни ван де Бека в 20 миллионов евро.

Донни ван де Бек
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игра за Канаду, превосходство над Ягром. Последний хоккеист, который бежал из Чехословакии
Смелость или обман? Зачем ЦСКА меняет вратаря в овертайме
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Я заставлю вас заплатить. Это не угроза. Это обещание». Ведущий британский агент слал письма с угрозами Грановской