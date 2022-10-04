«Манчестер Юнайтед» уведомил ван де Бека о готовности отпустить полузащитника зимой в другой клуб

Полузащитник Донни ван де Бек зимой может покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает 90min.

Руководство английского клуба связалось с представителем 25-летнего футболиста и сообщило о том, что не будет препятствовать, если нидерландец захочет сменить команду.

Наиболее вероятным вариантом называется аренда ван де Бека. В числе клубов, рассматривающих возможность подписания полузащитника, называются «Аякс» и ПСВ.

Напомним, что вторую часть сезона-2021/22 ван де Бек уже провел за правах аренды в «Эвертоне».

В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел на поле всего лишь 19 минут в трех разных матчах. Портала Transfermarkt оценивает стоимость Донни ван де Бека в 20 миллионов евро.