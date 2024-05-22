«Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинет команду после финала Кубка Англии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Как отмечает источник, руководство «красных дьяволов» уже определилось с подходящими кандидатами на замену 54-летнего специалиста. Ими являются Маурисио Почеттино, который ранее был отправлен в отставку из «Челси», бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби и Киран Маккенн, выведший «Ипсвич» в АПЛ.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством команда с 60 очками финишировала на 8-м месте в чемпионате Англии по итогам завершившегося сезона. Это худший результат «красных дьяволов» в турнире за 34 года.

25 мая «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.