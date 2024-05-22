«Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии

Сегодня, 19:40
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг покинет команду после финала Кубка Англии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Как отмечает источник, руководство «красных дьяволов» уже определилось с подходящими кандидатами на замену 54-летнего специалиста. Ими являются Маурисио Почеттино, который ранее был отправлен в отставку из «Челси», бывший главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби и Киран Маккенн, выведший «Ипсвич» в АПЛ.
Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством команда с 60 очками финишировала на 8-м месте в чемпионате Англии по итогам завершившегося сезона. Это худший результат «красных дьяволов» в турнире за 34 года.
25 мая «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.