«Манчестер Юнайтед» включил отстраненного от тренировок Антони в заявку на сезон

«Манчестер Юнайтед» внес нападающего Антони в заявку на сезон-2023/24 в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт клуба.

10 сентября «МЮ» отстранил 23-летнего бразильца от тренировок из-за обвинений со в насилии стороны нескольких девушек. Хотя сам игрок отрицает вину.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 4 матчах команды и не отличился результативными действиями.