«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Влаховича

«Манчестер Юнайтед» претендует на нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает Corriere dello Sport.

На 22-летнего форварда также претендуют «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Контракт Влаховича с «Ювентусом» действует до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Влахович в составе «Ювентуса» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь мячей и сделал два ассиста.