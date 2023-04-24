«Манчестер Юнайтед» впервые за 29 лет в одном сезоне дошел до финала Кубка Англии и Кубка лиги

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, победив в 1/2 финала «Брайтон» (0:0, по пенальти — 7:6).

Ранее команда Эрика тен Хага победила в финале Кубка Английской лиги, обыграв «Ньюкасл» со счетом 2:0.

Таким образом, «манкунианцы» в третий раз в своей истории добрались до финала в двух внутренних Кубках. Ранее «МЮ» показывал такой результат в сезонах-1993/94 и 1982/83.

При этом команда ни разу не выигрывала эти трофеи по ходу одного сезона.

В финале Кубка Англии «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» 3 июня. Начало — в 17.00 мск.