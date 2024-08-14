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Сегодня, 11:48

«Манчестер Юнайтед» все еще надеется приобрести де Йонга этим летом

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом, сообщает Mail Sport.

По данным источника, в клубе надеются приобрести игрока до закрытия летнего трансферного окна. «МЮ» готов заплатить «Барсе» за нидерландца 50 миллионов евро. Сине-гранатовые могут расстаться с хавбеком, но за более внушительную компенсацию.

Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года. Всего за клуб он провел 213 матчей, забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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