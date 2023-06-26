«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с Рабьо

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает The Athletic.

Руководство английского клуба провело встречу с представителями 28-летнего француза и предложило футболисту контракт. Игрок может стать свободным агентом этим летом — его соглашение с «Ювентусом» действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Рабьо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.