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Сегодня, 00:33

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с Рабьо

Иван Торопцев
Корреспондент
Адриен Рабьо.
Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает The Athletic.

Руководство английского клуба провело встречу с представителями 28-летнего француза и предложило футболисту контракт. Игрок может стать свободным агентом этим летом — его соглашение с «Ювентусом» действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Рабьо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

Адриен Рабьо
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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