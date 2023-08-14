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Сегодня, 21:00

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграют в 1-м туре АПЛ 14 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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В понедельник, 14 августа, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» в заключительном матче 1-го тура чемпионата Англии. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. Матч бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте». Также на нашем сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

В пяти предыдущих очных играх четыре раза победу праздновали «красные дьяволы» (2:0, 1:0, 1:0, 2:1). Одна победа с минимальным счетом на счету волков.

По итогам прошлого сезона «МЮ» занял третье место в турнирной таблице премьер-лиги. «Вулверхэмптон» расположился на 13 строчке.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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