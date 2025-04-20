Сегодня, 14:30
«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче 33-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В России отсутствуют официальные трансляции матчей чемпионата Англии, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
«Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте в АПЛ с 38 очками, «Вулверхэмптон» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы с 35 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой «волков» со счетом 2:0.