«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче 33-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: п рямая трансляция матча АПЛ (видео)

С основными событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей чемпионата Англии, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля, 16:00. Old Trafford (Манчестер)

«Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте в АПЛ с 38 очками, «Вулверхэмптон» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы с 35 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой «волков» со счетом 2:0.