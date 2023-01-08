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Сегодня, 09:38

«Манчестер Юнайтед» ввел «правило Роналду», которое ограничивает зарплату игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» ввел правило по ограничению зарплат игроков в клубе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «правило Роналду» ограничит зарплату футболистов до 200 тысяч футов в неделю. Отмечается, что первым это правило коснется голкипера клуба Давида де Хеа, чья заработная плата сейчас составляет 425 тысяч фунтов в неделю.

Идея нового правила состоит в том, чтобы большее количество игроков получали равную зарплату вместо того, чтобы выплачивать отдельных звездным игрокам большую зарплату, как это было с португальским нападающим Криштиану Роналду.

В конце декабря 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой нападающего был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. СМИ сообщали, что португалец зарабатывал в «МЮ» около 26,5 миллионов фунтов в год.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11610119/EXCL-Manchester-United-introduced-Ronaldo-rule-limit-salaries-200k-week.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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