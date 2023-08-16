«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по делу Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о завершении внутреннего расследования в отношении форварда Мейсона Гринвуда. Однако окончательное решение о будущем футболиста пока не принято.

«После снятия всех обвинений с Гринвуда в феврале 2023 года «Манчестер Юнайтед» провел тщательное расследование выдвинутых против него обвинений. В ходе расследования были собраны многочисленные доказательства и сведения, не являющиеся достоянием общественности, а также заслушаны многочисленные люди, непосредственно причастные к этому делу или знающие о нем.

В настоящее время мы завершили этап расследования, связанный с установлением фактов, и находимся на заключительной стадии принятия решения о будущем Мейсона», — говорится в заявлении клуба.

Также в публикации отмечается, что решение о будущем Гринвуда должен принять исполнительный директор «МЮ». После принятия оно будет доведено до сведения всех заинтересованных сторон клуба.

В последний раз 21-летний футболист выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении Гринвуда.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.