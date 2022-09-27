«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Тэмми Абрахама

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в чемпионат Англии. В услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere dello Sport.

Также летом его может подписать лондонский «Арсенал». Сам 24-летний футболист не против вернуться в чемпионат Англии.

Абрахам — воспитанник «Челси». Он перешёл в «Рому» летом 2021 года за 40 миллионов евро и подписал контракт до 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий в восьми матчах чемпионата Италии и Лиги Европы забил два гола и отдал одну результативную передачу.