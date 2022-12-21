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Сегодня, 18:40

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вратаря «Астон Виллы» Мартинеса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании вратаря сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, сообщает Football Insider.

По данным источника, «красные дьяволы» ищут долгосрочную замену Давиду де Хеа, чей контракт заканчивается в июне 2023 года. У 30-летнего игрока соглашение с «Астон Виллой» до июня 2027 года, и, скорее всего, он не будет стоить дешево.

Ранее сообщалось, что «Бавария» рассматривает Мартинеса на замену Мануэлю Нойеру, который получил травму.

Аргентинец выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года, в нынешнем сезоне он пропустил 27 голов в 24 матчах за команду и отыграл 8 встреч на ноль.

На турнире в Катаре футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он принял участие во всех семи матчах команды на турнире, пропустил 8 голов и трижды отыграл на ноль. Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: Football Insider
Давид Де Хеа
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Сборная Аргентины по футболу
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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