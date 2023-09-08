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Сегодня, 00:17

«Манчестер Юнайтед» запретили публично сообщать о психических проблемах Санчо

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» не разрешили публично рассказывать о борьбе нападающего Джейдона Санчо с психическими расстройствами в прошлом сезоне, сообщает Daily Mail.

Однако главный тренер команды Эрик тен Хаг в декабре 2022 года сообщил на пресс-конференции, что 23-летний англичанин будет недоступен в течение определенного периода времени из-за «физических и психологических факторов».

Игрок восстанавливался от травмы в течение пяти месяцев, начиная с октября. Тогда же Санчо отказался от использования социальных сетей, что вызвало разговоры по поводу его психического здоровья. Также он тренировался один в Нидерландах. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не получил разрешения публично подтвердить, что психическое состояние английского нападающего не в порядке.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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34 тур
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36 тур
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38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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