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2 марта, 23:05

Мане: «Ливерпуль» вернется. Я уверен, что они справятся с этой ситуацией»

Алина Савинова
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Форвард «Баварии» Садио Мане высказался о текущем положении «Ливерпуля».

«Ливерпуль» вернется. Я уверен, что они справятся с этой ситуацией. Было много травм, «Ливерпуль» в этом сезоне переживает тяжелые испытания. Но Юрген Клопп, безусловно, правильный человек! Он снова поднимет «Ливерпуль» на вершину в этом сезоне. Игроки его любят», — приводит Sport Bild слова Мане.

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 по 2022 год.

На данный момент команда Клоппа занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bayern-muenchen/bayern-star-im-exklusiv-interview-man-welche-bundesliga-spieler-mich-besonders-b-83058292.sportMobile.html#%23%23wt_ref=https%3A%2F%2Fm.sports.ru%2F&wt_t=1677787413519
Садио Мане
ФК Ливерпуль
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