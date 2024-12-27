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Сегодня, 07:20

Аканджи: «Мяч не хотел идти в ворота «Эвертона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи прокомментировал ничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«У нас было много шансов забить гол. Гол «Эвертона» возник из ниоткуда. Во втором тайме у «Сити» был шанс реализовать пенальти, мы создавали моменты, но мяч не хотел идти в ворота», — цитирует BBC Аканджи.

«Манчестер Сити» набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

29 декабря команда Гвардиолы сыграет на выезде против «Лестера». Начало игры в 17.30 по московскому времени.

Эрлин Холанн (слева) и&nbsp;Джордан Пикфорд. «МЮ» пропустил прямым ударом с углового, у «Челси» шок, Холанн не забил пенальти. И только у «Ливерпуля» все замечательно
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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