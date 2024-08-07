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Пеллегрини — об обвинениях «Манчестер Сити» в нарушении финансового фэйр-плей: «Всегда есть критика»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал информацию о 115 обвинениях в адрес манчестерского клуба по поводу нарушения финансового фэйр-плей с 2009 по 2018 год.

«Я уверен, что болельщики «Сити» довольны тем, как работает клуб, как играет команда и трофеями, которые они выиграли за все эти годы. Всегда есть критика по многим вопросам», — цитирует BBC Пеллегрини.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела начнется осенью 2024 года.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Мануэль Пеллегрини
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