Marca: «Манчестер Сити» работает над продлением контракта Холанна

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с нападающим Эрлином Холанном, сообщает Marca.

Соглашение 24-летнего футболиста с горожанами рассчитано до лета 2027 года. По информации источника, представители «Ман Сити» уже провели несколько встреч с агентом Рафаэлой Пиментой, чтобы обсудить будущее норвежца в команде.

Отмечается, что если сделка будет заключена, то Холанн станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, обойдя по этому показателю Кевина де Брейне с зарплатой в 24 миллионов евро «чистыми» за сезон.

При этом сторона Холанна настаивает, чтобы его новое соглашение включало специальный пункт о прекращении трудовых отношений с «Манчестер Сити» в случае, если у игрока появится вариант с «Реалом».

Норвежец выступает за небесно-голубых с лета 2022 года. Вместе с горожанами он стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.