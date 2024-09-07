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Сегодня, 13:55

Marca: «Манчестер Сити» работает над продлением контракта Холанна

Алина Савинова
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с нападающим Эрлином Холанном, сообщает Marca.

Соглашение 24-летнего футболиста с горожанами рассчитано до лета 2027 года. По информации источника, представители «Ман Сити» уже провели несколько встреч с агентом Рафаэлой Пиментой, чтобы обсудить будущее норвежца в команде.

Отмечается, что если сделка будет заключена, то Холанн станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, обойдя по этому показателю Кевина де Брейне с зарплатой в 24 миллионов евро «чистыми» за сезон.

При этом сторона Холанна настаивает, чтобы его новое соглашение включало специальный пункт о прекращении трудовых отношений с «Манчестер Сити» в случае, если у игрока появится вариант с «Реалом».

Норвежец выступает за небесно-голубых с лета 2022 года. Вместе с горожанами он стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2024/09/07/66db20b3e2704e6e398b45a2.html
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити

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