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Сегодня, 06:29

Мареска о поражении от «Ньюкасла»: «Проиграли матч за 10 минут, остальное время играли хорошо»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал вылет клуба из Кубка английской лиги. Лондонцы проиграли в 1/8 финала «Ньюкаслу» со счетом 0:2.

«После гола мы потеряли контроль на 10 минут, в течение которых пропустили второй мяч. Потом в последние 10 минут первого тайма мы создали 2-3 верных голевых момента, но, к сожалению, не реализовали их. Во втором тайме мы контролировали игру.

Знаю, что главное — это результат, но мы проиграли матч за 10 минут, в остальное время играли довольно хорошо», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Соперник «Ньюкасла» по четвертьфиналу определится после жеребьевки.

ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
Энцо Мареска

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