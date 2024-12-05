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Сегодня, 05:34

Мареска: «Мадуэке способен на большее»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру полузащитника команды Чуквунонсо Мадуэке в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (5:1).

22-летний хавбек отметился голом на 76-й минуте встречи. В текущем сезоне на счету футболиста 5 голов и 2 результативные передачи в 16 играх АПЛ за «пенсионеров».

«Мадуэке способен на большее. Когда он радуется голу или удачному пасу его игра немного проседает. Он некоторое время не играл из-за особенностей его тренировок. Когда Мадуэке забивает ему нужно продолжать активно пытаться реализовывать моменты и отдавать результативные передачи», — цитирует Мареску журналист BBC Sport Низаар Кинселла на своей странице в X.

«Челси» набрал 28 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, «Саутгемптон» остается последним с 5 очками.

Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Челси
Энцо Мареска
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