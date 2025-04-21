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Мареска — о матче с «Фулхэмом»: «Самая трудная победа «Челси» в сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча 33-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).

«Была важная победа, потому что, во-первых, это дерби, а во-вторых, она дает нам шанс попасть в Лигу чемпионов. Это была, пожалуй, самая трудная победа в сезоне, и причина в том, что все сыграли вчера, поэтому нам нужно было обязательно победить», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Челси» набрал 57 очков и занимает 5-е место в таблице АПЛ. «Фулхэм» с 48 очками — на 9-й строчке.

ФК Фулхэм
ФК Челси
Энцо Мареска
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