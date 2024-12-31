Мареска — о поражении от «Ипсвича»: «Странная игра с точки зрения создания множества моментов»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Ипсвича» (0:2).

«Странная игра с точки зрения создания множества моментов. Мы могли бы забить много, но они отразили мячи на линии или сделали отличные сейвы. Мы сделали четыре изменения по сравнению с прошлой игрой, потому что все футболисты заслуживают играть. Теперь, когда мы закончили первую часть сезона, никто не ожидал, что мы окажемся там, где мы есть. Мы находимся на хорошей позиции, но мы можем быть лучше. Это долгая гонка», — приводит слова Марески BBC Sport.

После этого матча «Челси» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ипсвич» с 15 очками — на 18-й строчке.