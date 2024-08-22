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Мареска — о будущем Стерлинга и Чилуэлла: «Если они хотят играть больше, им лучше уйти. Это не жестоко, а честно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Рахима Стерлинга и защитника Бена Чилуэлла.

«Сейчас они тренируются отдельно. У нас отличный состав, и невозможно предоставить всем минуты. Если они хотят играть больше, им лучше уйти. Если они не уйдут, у них здесь есть контракт, они являются игроками «Челси».

Я не говорю, что Стерлинг плохой игрок, но я предпочитаю другой тип вингеров. В этом причина. Я разговаривал наедине с Рахимом за день до матча с «Манчестер Сити» и четко объяснил ситуацию. Это жестоко? Я так не думаю. Я стараюсь быть честным. Что касается Чилуэлла, я сказал, что он прекрасный парень, но ему придется нелегко из-за его позициии. Ему будет тяжело. Если вы считаете это жестоким, решать вам. Для меня это не жестоко, а просто честно», — приводит слова Марески AS.

В первом туре нового сезона АПЛ «Челси» на своем поле уступил «Манчестер Сити» (0:2). В следующем матче лондонцы 22 августа дома сыграют со швейцарским «Серветтом» в первом матче квалификации Лиги конференций. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Рахим Стерлинг
Футбол
ФК Челси
Энцо Мареска
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