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Сегодня, 05:53

Марко Силва — о ничьей с «Челси»: «Настоящее дерби»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Фулхэма» Марко Силва прокомментировал ничью с «Челси» (0:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

«Настоящее дерби. Перед матчем мы знали, что здесь будет сложно. Прекрасно понимали стратегию на матч. Это стремление, это желание, это единство. Мы встретились лицом к лицу с «Челси» в дерби, которое стало особенным для наших болельщиков. Они сделали это. Я так горжусь ими.

Удивительная интенсивность. В перерыве я сказал, что нам нужно сохранить эту интенсивность. Наше начало игры было достаточно хорошим. Команда четко понимает, что делает. Мы действительно верим в себя», — цитирует BBC Силву.

«Фулхэм» поднялся на 6-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка, а «Челси» располагается на 9-й строчке с 30 очками.

 

Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
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