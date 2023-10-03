Марку Силва: «Челси» заслужил три очка, потому что воспользовался нашими ошибками»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

«Против таких команд мы не можем допускать тех ошибок, которые допустили. Нас наказали за допущенные ошибки. Конечно, когда играешь в дерби, напряженная игра идет с первых минут. У нас были все необходимые условия, чтобы избежать ошибок. Нам нужно было быть сильнее, чтобы они не забили второй гол, но, конечно, когда счет 2:0, ты теряешь уверенность. «Челси» заслужил три очка, потому что воспользовался нашими ошибками», — приводит слова Силвы Sky Sports.

«Челси» одержал первую выездную победу в сезоне АПЛ и с 8 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

«Фулхэм» с 8 очками опустился на 13-е место, уступая «синим» по дополнительным показателям.