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Сегодня, 09:58

Марку Силва может возглавить «Челси»

Виктория Кравченко
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«Челси» находится в поисках нового тренера после увольнения Грэма Поттера, сообщает Mirror.

По данным источника, возглавить клуб может португалец Марку Силве, он считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост. Силва возглавляет «Фулхэм» с 2021 года, он вывел его в АПЛ.

Также сообщалось об интересе «Челси» к Маурисио Почеттино, Юлиану Нагельсманну и Роберту Де Дзерби.

«Челси» объявил об отставке Грэма Поттера в воскресенье, 2 апреля. 47-летний англичанин работал в клубе с сентября 2022 года.

ФК Челси
Марку Силва
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