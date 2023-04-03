Марку Силва может возглавить «Челси»

«Челси» находится в поисках нового тренера после увольнения Грэма Поттера, сообщает Mirror.

По данным источника, возглавить клуб может португалец Марку Силве, он считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост. Силва возглавляет «Фулхэм» с 2021 года, он вывел его в АПЛ.

Также сообщалось об интересе «Челси» к Маурисио Почеттино, Юлиану Нагельсманну и Роберту Де Дзерби.

«Челси» объявил об отставке Грэма Поттера в воскресенье, 2 апреля. 47-летний англичанин работал в клубе с сентября 2022 года.