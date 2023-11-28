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Сегодня, 02:05

Марку Силва — о победе над «Вулверхэмптоном»: «Мы заслужили три очка»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва подвел итоги матча 14-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:2).

«Действительно важная победа для нас. Мы хотели увидеть реакцию на последовательные поражения. Мы хотели свести к минимуму ошибки, потому что, если мы поступаем правильно, придерживаемся игрового плана и стратегии, то против нас сложно играть. Мы начали игру очень хорошо, и я действительно хочу видеть именно такой «Фулхэм». Это была равная игра, но мы заслужили три очка», — приводит слова Силвы Sky Sports.

После этого матча «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» набрали по 15 очков и расположились на 14-м и 12-м местах в турнирной таблице соответственно.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Фулхэм
Марку Силва
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