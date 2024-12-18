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Рэшфорд: «Думаю, что готов к новому вызову и следующему шагу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, что готов к новому вызову и уходу из клуба. Ранее появилась информация, что 27-летний англичанин выставлен на трансфер.

«Если понимаю, что ситуация уже плохая, я не собираюсь ее ухудшать. Видел, как другие игроки уходили из «МЮ» в прошлом, и я не хочу быть таким человеком. Когда уйду, я сделаю заявление и сделаю официальное заявление. Когда уйду, сделаю это без обид. Вы не услышите от меня никаких негативных комментариев о «Манчестер Юнайтед». Лично я думаю, что готов к новому вызову и следующему шагу», — приводит BBC слова Рэшфорда.

27-летний Рэшфорд, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», забил 138 голов в 426 матчах за клуб с момента своего дебюта в 2016 году.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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