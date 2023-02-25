Маркус Рэшфорд поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ньюкаслом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, чего ждет от предстоящего финала Кубка лиги против «Ньюкасла».

«Когда ты далеко проходишь в каком-либо турнире, но не выигрываешь его, усилия можно считать напрасными. Хочется, чтобы весь путь приносил что-то конкретное, а именно — трофей», — цитирует игрока пресс-служба «МЮ».

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.

В финале Кубка Лиги «красные дьяволы» сыграют против «Ньюкалса» 26 февраля, начало матча — 19.30 мск.