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Сегодня, 13:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд — о требле «Сити»: «Таков футбол. Поздравляю их»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Манчестер Сити» с завоеванным треблом в сезоне-2022/23.

«Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая постоянно показывает лучший футбол, выигрывает больше всего трофеев. Они взяли три, это хорошо для них. Мы просто двинемся дальше, и только от «Манчестер Сити» зависит, смогут ли они сохранить эти трофеи. Наша же задача — догнать их. Я их поздравляю. Это футбол. Здесь нет ничего нового. Просто посмотрите на «Барселону» и «Реал» несколько лет назад — они неизменно были лучшими командами, поэтому и брали трофеи», — приводит слова Рэшфорда Sky Sports.

«Манчестер Сити» по итогам сезона-2022/23 выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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