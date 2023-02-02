0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:45

Забитцер: «Мне нравится, как играют команды тен Хага, он хороший тренер»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Новичок «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер поделился мнением о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Продолжать работать каждый день, выкладываться на тренировках, вот почему я здесь. Мне нравится, как тен Хаг играет, как играют его команды, он хороший тренер, и я с нетерпением жду встречи с ним и игры под его руководством. Я очень счастлив быть здесь и буду стараться изо всех сил. Мы посмотрим, что произойдет, но я здесь для того, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Забитцера сайт «МЮ».

28-летний футболист также прокомментировал то, что он стал первым австрийцем, присоединившимся к основной команде «Манчестер Юнайтед».

«Это уже история. Я говорил со своими агентами об этом. Я чувствую гордость и сделаю все возможное, чтобы стать хорошим австрийским игроком», — отметил Забитцер.

«МЮ» арендовал игрока у «Баварии» до конца сезона. В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Марсель Забитцер
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Энцо Фернандес: «Будем стремиться вывести «Челси» на новый уровень»

Рэшфорд, Сака, Стерлинг попали в список самых влиятельных темнокожих игроков в Великобритании