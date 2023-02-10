Марсело Гальярдо отказался возглавить английский «Лидс»

Аргентинский тренер Марсело Гальярдо отказался возглавить английский «Лидс», сообщает The Times.

47-летний специалист мотивировал свое решение тем, что не готов прийти в команду по ходу сезона и гарантировать положительный результат, когда у него не будет времени планомерно подготовить футболистов.

Английский клуб продолжает поиски нового главного тренера и рассмотрит другие кандидатуры.

«Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 19 очками в 21 матче. В понедельник, 6 февраля, руководство клуба отправило в отставку Джесси Марша, который был главным тренером команды с 28 февраля 2022 года.