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Англия

2 октября, 23:06

Марсьяль может продолжить карьеру в «Севилье» или «Валенсии»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 26-летний француз входит в сферу интересов «Севильи» и «Валенсии», сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что вторую часть сезона-2021/2022 Антони Марсьяль провел в «Севилье» на правах аренды. Теперь андалузский клуб готов предложить французскому форварду постоянный трудовой договор.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» два матча в АПЛ, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 16 миллионов евро.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
ФК Ювентус
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