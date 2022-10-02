Марсьяль может продолжить карьеру в «Севилье» или «Валенсии»

2 октября, 23:06
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 26-летний француз входит в сферу интересов «Севильи» и «Валенсии», сообщает Mundo Deportivo.
Отметим, что вторую часть сезона-2021/2022 Антони Марсьяль провел в «Севилье» на правах аренды. Теперь андалузский клуб готов предложить французскому форварду постоянный трудовой договор.
В нынешнем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» два матча в АПЛ, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 16 миллионов евро.