Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:15

Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Владислав Корегин
Telegram Дзен

Французский нападающий Антони Марсьяль сообщил о своем уходе из «Манчестер Юнайтед».

28-летний футболист покидает английскую команду на правах свободного агента. В апреле сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера».

«Дорогие болельщики «Юнайтед», с огромным волнением пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время перевернуть эту страницу в моей карьере. Я ухожу, чтобы принять новые вызовы, но я всегда буду «красным дьяволом» и продолжу следить за результатами клуба с таким же интересом», написал Марсьяль в своих соцсетях.

Марсьяль выступал за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2015 года. Всего за команду он провел 317 матчей, забил 90 голов и отдал 47 результативных передач. Вместе с «красными дьяволами» игрок стал победителем Лиги Европы, дважды завоевал Кубок Англии и по разу — Суперкубок страны и Кубок английской лиги.

Ранее в своей карьере Марсьяль защищал цвета «Монако», «Лиона» и «Севильи». За сборную Франции он отыграл 30 встреч, отличившись 2 забитыми мячами.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Семья Шумахера выиграла суд о фейковом интервью с нейросетью
«Краснодар» обыграл «Динамо» и стал вторым в РПЛ
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
Песков назвал слова Столтенберга об ударах по РФ повышением градуса эскалации
Друг сдавшегося на танке в российский плен бойца ВСУ объяснил поступок мужчины
Столтенберг: НАТО пытается избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины
Популярное видео
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Астон Вилла» продлила контракт с Эмери до 2029 года