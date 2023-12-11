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Сегодня, 14:25

Марсьяль уйдет из «Манчестер Юнайтед» свободным агентом в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль покинет клуб в конце сезона, сообщает The Athletic.

По информации источника, «МЮ» не планирует активировать опцию продления контракта с 28-летним французом. Действующее соглашение форварда истекает в конце сезона.

Марсьяль выступает за манкунианцев с 2015 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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