Мартин Эдегор вернется на поле не раньше декабря

Стали известны сроки возвращения полузащитника «Арсенала» и сборной Норвегии Мартина Эдегора.

Как сообщает журналист ВВС Кон Харрисон, восстановление 25-летнего футболиста после травмы голеностопа, полученной 9 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги наций с Австрией (2:1), пошло не по плану. У полузащитника возник рецидив и он сможет вернуться на поле не раньше декабря.

В текущем сезоне Эдегор сыграл за «Арсенал» 3 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.