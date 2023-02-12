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Сегодня, 11:39

Мартин Киоун уверен, что Кейн способен побить рекорд Ширера по голам в АПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что Гарри Кейн способен побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в АПЛ, который составляет 260 мячей.

«Пусть Кейн не выигрывает трофеи, но он сам себе создает трофеи, в частности, если забьет больше всего голов в истории АПЛ. Меня восхищает то, что он остался в «Тоттенхэме», он человек одного клуба.

Думаю, что к завершению его карьеры мы перестанем так часто упоминать Алана Ширера, потому что Кейн забьет 300 голов и побьет его рекорд", — цитирует слова Кейна BBC Sport.

29-летний англичанин выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне он провел за «шпор» 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портал Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.

Алан Ширер
Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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