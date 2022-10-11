Мартинелли хочет, чтобы «Арсенал» поднял ему зарплату более чем в два раза

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«Арсенал» ведет переговоры по продлению контракта с нападающим Габриэлом Мартинелли, сообщает The Times.
21-летний бразилец хочет, чтобы руководство «канониров» увеличило его зарплату более чем в два раза. По нынешнему соглашению, которое действует до конца июня 2024 года, футболист зарабатывает около 50 тысяч фунтов в неделю.
В сезоне-2022/23 Мартинелли забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за «Арсенал». Ранее сам игрок рассказал о переговорах по новому контракту с лондонским клубом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования