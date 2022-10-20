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Сегодня, 02:52

Мартинес назвал две главные проблемы Роналду в «Манчестер Юнайетд»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал положение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в команде в этом сезоне. В среду, 19 октября, в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку до финального свистка, так как не вышел на поле.

«Криштиану Роналду — культовый игрок. У него две проблемы: первая заключается в том, что ему 37 лет, поэтому когда у него плохая игра, все говорят, что он слишком стар, и ему нельзя проводить плохие игры. Проблема в этом году в том, что тренер может сделать пять замен. Роналду родом из эпохи, когда если ты не играешь 90 минут, это считается чем-то плохим. Сейчас мы видим, что атакующие футболисты не играют по 90 минут регулярно, может быть, по 20 или 30 минут из-за интенсивности и требований премьер-лиги», — цитирует Manchester Evening News Мартинеса.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг после игры не стал комментировать действия Роналду, сославшись на то, что эту ситуацию обсудят завтра, а сейчас команда будет праздновать победу.

Криштиану Роналду. Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных после замен тен Хага в конце матча с «Тоттенхэмом»

Тьерри Анри
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Роберто Мартинес
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