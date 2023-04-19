Масалитин считает, что неудачи «Челси» связаны с проблемой в организации клуба

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предположил, с чем связаны неудачи лондонского «Челси» в текущем сезоне.

«Понимаете, все в организации клуба. Если при Абрамовиче клуб работал как часы, то сейчас это лебедь, рак и щука. Меняются тренера, а у них свои определенные схемы, определенные требования, которые не попадают в возможности футболистов. Нужно время, чтобы определили курс развития направления клуба, нашли нужных людей, нашли нужного тренера. Футбол, который хотят видеть руководители, под него надо подбирать футболистов», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

«Челси» уступил «Реалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей. В чемпионате Англии лондонцы на данный момент занимают 11-е место, набрав 39 очков.