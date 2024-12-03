Масалитин: «Думаю, Тренту стоит поменять команду»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением, что крайний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд перейдет в «Реал».

«Александер, я думаю, все-таки уйдет в «Реал». Правда не знаю когда, или в зимнюю паузу, или летнюю. Я думаю, ему стоит поменять команду. Он то играет, то не играет. Его молодой Бредли подсиживает, который не хуже, поэтому есть смысл покинуть «Ливерпуль», — сказал Масалитин Vprognoze.ru.

26-летний английский футболист является воспитанником «Ливерпуля». В этом сезоне он принял участие в 16 матчах, во время которых отдал две голевые передачи. Его контракт с футбольным клубом действует до лета 2025 года.