Сегодня, 19:05
Матч 21-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Астон Вилла» был прерван из-за беспилотника в небе над стадионом.
Главный арбитр встречи увел команды в подтрибунное помещение, через 15 минут игра возобновилась.
После первого тайма команды так и не сумели открыть счет в матче — 0:0.
«Саутгемптон» на данный момент идет в зоне вылета АПЛ, на 19-м месте, «Астон Вилла» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования