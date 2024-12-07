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Сегодня, 11:57

Матч «Эвертона» с «Ливерпулем» перенесли из-за шторма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матч между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в 15-м туре АПЛ перенесен из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «ирисок».

Игра должна была пройти в субботу, 7 ноября, но метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности из-за шторма Дарраг.

«Сегодняшнее мерсисайдское дерби отложено из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении «Эвертона».

Перед матчами 15-го тура «Ливерпуль» с 35 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (14 очков) идет на 15-й позиции.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
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