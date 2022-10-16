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Матч 15-го тура чемпионшипа «Халл Сити» — «Бирмингем» был отложен из-за размера ворот.
В ходе предматчевой проверки оказалось, что размеры ворот на стадионе слишком велики. Работникам арены пришлось их снять, произвести замеры и подпиливать их у основания, чтобы затем установить обратно.
В итоге из-за этого матч не стартовал в 17:00 по московскому времени, как планировалось. Игра стартовала
«Халл Сити» на текущий момент занимает во втором по рангу футбольном дивизионе Англии 21-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования