Матч «Халл Сити» — «Бирмингем» был отложен из-за неправильного размера ворот

Матч 15-го тура чемпионшипа «Халл Сити» — «Бирмингем» был отложен из-за размера ворот.

В ходе предматчевой проверки оказалось, что размеры ворот на стадионе слишком велики. Работникам арены пришлось их снять, произвести замеры и подпиливать их у основания, чтобы затем установить обратно.

«Халл Сити» — «Бирмингем» отложен из-за размера ворот.

«Халл Сити» — «Бирмингем» отложен из-за размера ворот.

В итоге из-за этого матч не стартовал в 17:00 по московскому времени, как планировалось. Игра стартовала

«Халл Сити» на текущий момент занимает во втором по рангу футбольном дивизионе Англии 21-е место в турнирной таблице.