АПЛ опубликовала изменения в расписании матчей 36-го тура

Сегодня, 17:24
Матч «Лестер» — «Ливерпуль» в 36-м туре АПЛ перенесен.
Как сообщает пресс-служба лиги, игра на стадионе «Кинг Пауэр» пройдет не в субботу, 13 мая, а в понедельник, 15 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Также матчи «Эвертон» — «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Брайтон» состоятся 14 мая, а игра «Лидс» — «Ньюкасл» 13 мая начнется в 14.30 мск.
Все остальные матчи продут по расписанию, 13 мая, начало — в 17.00 мск.
С обновленным расписание 36-го тура АПЛ можно ознакомиться по ссылке.