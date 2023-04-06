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Сегодня, 17:24

АПЛ опубликовала изменения в расписании матчей 36-го тура

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матч «Лестер» — «Ливерпуль» в 36-м туре АПЛ перенесен.

Как сообщает пресс-служба лиги, игра на стадионе «Кинг Пауэр» пройдет не в субботу, 13 мая, а в понедельник, 15 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Также матчи «Эвертон» — «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Брайтон» состоятся 14 мая, а игра «Лидс» — «Ньюкасл» 13 мая начнется в 14.30 мск.

Все остальные матчи продут по расписанию, 13 мая, начало — в 17.00 мск.

С обновленным расписание 36-го тура АПЛ можно ознакомиться по ссылке.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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