Сегодня, 16:20
Матч 11-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Арсенал» был прерван из-за технических проблем.
На 2-й минуте встречи главный арбитр Крис Кавана остановил игру. На стадионе «Элланд Роуд», на котором проходит встреча, возникли перебои с электричеством, из-за чего ВАР не могут полноценно вести свою работу. Видеоарбитры утратили связь с главным судьей, также перестала работать система автоматического определения голов.
Главный судья увел команды в подтрибунное помещение. О том, когда матч будет возобновлен, будет объявлено позднее.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования