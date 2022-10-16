Сегодня, 16:40
Матч 11-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Арсенал» возобновлен.
Игру прерывали на полчаса из-за проблем с электричеством на стадионе «Элланд Роуд», на которой проходит встреча.
В связи со сбоем судьи ВАР потеряли связь с главным арбитром и не могли полноценно выполнять свою работу. Также перестала работать система автоматического определения голов.
После устранения проблем судейская бригада убедилась в том, что все работает, как и прежде. Затем футболистам разрешили вернуться на газон и провести разминку. Матч был возобновлен в 16.40 по московскому времени с момента остановки — с 69-й секунды встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования