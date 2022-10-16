Матч «Лидс» — «Арсенал» возобновлен после 40-минутной паузы из-за проблем с электричеством на стадионе

Матч 11-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Арсенал» возобновлен.

Игру прерывали на полчаса из-за проблем с электричеством на стадионе «Элланд Роуд», на которой проходит встреча.

В связи со сбоем судьи ВАР потеряли связь с главным арбитром и не могли полноценно выполнять свою работу. Также перестала работать система автоматического определения голов.

После устранения проблем судейская бригада убедилась в том, что все работает, как и прежде. Затем футболистам разрешили вернуться на газон и провести разминку. Матч был возобновлен в 16.40 по московскому времени с момента остановки — с 69-й секунды встречи.